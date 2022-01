¡NO VA! Paolo Guerrero no jugará en Alianza Lima este 2022, pues así lo confirmó el propio jugador a su salida de la Videna cuando fue consultado por la prensa deportiva.

“Yo no se porque ustedes están hablando eso, creo que hay una cortina de humo por parte de ustedes, se está manoseando mucho mi nombre, yo no he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza, la gente de Alianza no ha se ha acercado a mi, no hay ninguna conversación, entonces yo no se porque ustedes están hablando eso”, dijo Guerrero en las afueras de la Videna.

Paolo Guerrero contó que aún está en recuperación y es por ello que no puede tomar decisiones: “No puedo elegir nada, yo aún estoy recuperándome”, agregó mientras saludaba a sus hinchas.