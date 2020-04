Paolo De La Haza habló en una entrevista con Movistar Deportes sobre su paso por la selección peruana, con la que jugó las Eliminatorias al Mundial 2010.

“Siempre estaré feliz de haber jugado por la selección peruana. Yo soy un privilegiado de haber defendido los colores de mi país”, dijo.

El futbolista bromeó sobre la narración de Daniel Peredo durante la corrida de Juan Vargas para el gol de Johan Fano ante Argentina, donde dijo “apóyate con Paolo De La Haza”.

“De los 24 partidos que jugué con la selección, me quedo con el partido que empatamos ante Argentina. Hasta ahora me molestan con la narración de Peredo, estoy feliz que el ‘Loco’ Vargas no se haya apoyado en mí”.

Paolo De La Haza también habló sobre la clasificación de la selección peruana al Mundial 2018 y cómo lo vivió.

“La clasificación y participación al Mundial lo viví como un hincha más. Ver a tu selección en Rusia, la cual defendí varios años, fue un sueño cumplido”.

