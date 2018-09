Paloma Noceda :"A Edwin Oviedo se le acaba el blindaje de la FPF"

La lucha continúa. La congresista Paloma Noceda sigue firme con su propuesta de derogación de la 'Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol' (Ley 30727) o más conocida como la 'Ley Oviedo', la cual beneficia al presidente de la FPF, el señor Edwin Oviedo, al permitir que permanezca en el cargo por 2 años.

Lo que busca Noceda junto a la también congresista Marisa Glave, es que las elecciones se realicen de manera regular en octubre de este año, promoviendo la democracia y no la falta de transparencia que envuelve a dicha ley, por ello en el pleno del congreso realizado el martes 26, ambas propusieron el tema para que se dialogue pero ello causó la molestia del presidente del Congreso, Daniel Salaverry quien finalmente suspendió la sesión.

Paloma Noceda conversó en exclusiva con 'EL BOCÓN' acerca de su propuesta y por qué es que es importante que se pueda debatir.

¿Qué sensación le dejó este accionar del señor Daniel Salaverry?

Me genera una gran preocupación porque ya el Parlamento tiene conocimiento que esta norma nunca debió salir, no teníamos por qué entrometernos con una Federación deportiva dando una ley con nombre propio. Y me preocupa el tema de la voluntad política. Nosotras enviamos un documento al presidente del congreso para que le diera celeridad a este tema porque las elecciones deberían darse en octubre y al no ocurrir ello ya se estaría incurriendo en una negligencia por parte del Parlamento. Hay que recordar que cuando salió esta norma estábamos en la fiebre del mundial, todo el mundo quería tomarse foto con los dirigentes de la FPF pero cuando pasó esta fiebre ya nos dimos cuenta que se había utilizado todo el tema de Rusia 2018 como un mecanismo para que los dirigentes se quedaran más tiempo en los cargos de la Federación.

Una de las mayores preocupaciones es que la FIFA decida suspender a la FPF por lo que viene ocurriendo en relación al Congreso...

Se habla mucho de que no debe haber ninguna intromisión del estado en la Federación pero esta 'Ley de Fortalecimiento' lo que ha hecho es dar una autonomía tal que incluso la separa del Sistema Nacional del Deporte cuando los mismos estatutos de la FIFA indican que una Federación debe ser reconocida por el estado entonces sí debe haber una estrecha vinculación entre el estado y la Federación Deportiva, no es que simplemente son una empresa privada que anda por su cuenta. Tiene que haber algún tipo de relación con el Instituto Peruano del Deporte en este caso.

El secretario de la FPF, Juan Matute, mostró rechazo por las supuestas consecuencias negativas que traería la injerencia del Congreso en la Federación ¿Es esto cierto?

La injerencia política ha sido que ellos den esa ley prolongando 2 años a la dirigencia de la FPF sin ir a elecciones. Me sorprende cómo es que eso no ha sido observado por la FIFA. El tema del Mundial sub 17 parece que no se hizo en coordinaciones con las mismas entidades del estado. Sabemos que la FIFA nos ha dado la sede por todo lo ocurrido con el Mundial, lo cual es algo positivo pero también se necesitan de más recursos para poder realizar este gran evento. Por ejemplo, el siguiente año tenemos los Juegos Panamericanos en julio y el Mundial es en octubre eso quiere decir que es posible que las instalaciones del estado estén un poco deterioradas después de haberle dado todo el uso para los Panamericanos y Parapanamericanos. Hay una sensación de que se ha querido usar el fútbol para que esta dirigencia deportiva que ha tenido gran aceptación de parte de la población se quede escudada haciendo uso del deporte y eso no se puede dar, el deporte no se puede manchar.

¿Cuál es su percepción actual de las personas que están al mando de la FPF?

Justo ayer escuchaba sobre el test de idoneidad de la FIFA donde se indica que un alto dirigente deportivo para tener el cargo tiene que al menos 'parecer una persona honesta'. Si es que ese test se le aplicara a los actuales dirigentes de la Federación dudo que pudieran pasarlo. Lo que veo es que hay grandes ganas de aferrarse del éxito que han tenido los deportistas. Soy una hincha más cuando juega Perú pero nuestro país ha caído en grandes problemas de corrupción, tenemos que limpiar todas las instituciones que han sido afectadas por ello. Yo espero que en el congreso se haga lo correcto.

A Edwin Oviedo se le acaba el blindaje en cuanto a escudarse detrás de la Federación Deportiva. Esperamos haya una reforma en todas las instituciones para que no exista el blindaje de cualquier ciudadano peruano pese al poder económico que tenga.

¿Por qué ninguna instancia del Congreso frenó esta Ley 'Oviedo' cuando se propuso?

Hay que considerar que el año pasado cuando se aprobó esta Ley con nombre propio no solamente fue el Parlamento que lo aprobó sino también fue aprobada por el Ejecutivo que debió rebotarla y retornarla pero no lo hicieron, así que esto ha sido un error que se debe corregir ahora. En definitiva todos los dirigentes de la FPF se colgaron de la popularidad de los deportistas pero los deportistas no se deberían prestar para eso. Me gustaría escucharlos reclamar, salir sé que son profesionales y no se meten en política pero en general si tú eres deportista y tu Federación no está bien tienes que opinar algo al respecto.

