Alex Valera tendría otra oferta del Viejo Continente. El delantero que inició su carrera en la Primera División el 2020 y hoy defiende la camiseta de Universitario, está siendo observado por equipos de Europa. El club interesado sería un equipo del fútbol griego.

Según información de ‘Paco’ Bazán, exfutbolista y ahora conductor del programa ‘Barrio Fútbol’, recibió una llamada desde Grecia consultando sobre Alex Valera: “Me llamaron a pedirme referencias sobre él . Obviamente les di las mejores; que era un jugador diferente, un centro-delantero con pie izquierdo con mucho fútbol, calidad y técnica”.

No sería la única oferta para Alex Valera, ya que el pasado martes 29 de junio, trascendió que el delantero tenía una oferta del Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. La oferta habría sido mediante un intermediario.

“El Lokomotiv Plovdiv está en negociaciones avanzadas con el delantero de Universitario, Alex Valera, Se espera que el traspaso del futbolista de 25 años se finalice en los próximos días”, informaron en la web búlgara DSPORT.

Presente en la U

Desde Universitario, el Gerente Deportivo del club, indicó que por el momento no llegó nada oficial con respecto a Alex Valera: “Oficialmente no hay nada sobre Valera. Alex juega en una posición requerida y el estar en una Copa América, lo que lo hace estar observado. Pero no hay nada formal. Valera tiene un contrato de 3 años”.

Valera llegó a Universitario luego de realizar una buena temporada con Deportivo Llacuabamba. Su buen año en el equipo ahora ya descendido, hizo que sea convocado por primera vez a la selección peruana.