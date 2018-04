Pablo Zegarra sería el nuevo DT de la Sub 17 para Mundial 2019

Si al final es elegido tendrá que trabajar contra el tiempo porque el próximo año seremos la sede del Mundial Sub 17. Pablo Zegarra, exentrenador de Sporting Cristal, reveló que tiene bastantes posibilidades de dirigir a la selección peruana Sub 17.

POR RICARDO REYES ORTIZ

"He tenido un par de reuniones con Daniel Ahmed, hay otros candidatos, pero hay posibilidades de dirigir la sub 17. A esas edades el trabajo no empieza, pues debe venir de antes, no basta con las cualidades innatas, sino tener cultura táctica y potenciarse en lo personal", aclaró Pablo Zegarra.

El exjugador del Salamanca de España y la selección peruana, solicitó a la Unidad Técnica de Menores, elegir cuanto antes al DT de la sub 17, para tener mayor tiempo de trabajo.

"El mundial es el próximo año, pero el tiempo pasa muy rápido y debe empezarse ya, así que la elección del técnico tiene que salir lo antes posible", agregó Pablo Zegarra en entrevista a Ovación.

Cabe indicar que la Selección peruana sub-17 continúa entrenando en su tercer microciclo programado por la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Este joven equipo tendrá un par de amistosos frente a Costa Rica el próximo martes 17 y jueves 19 de abril, ambos a las 4:00 p.m., en el Complejo de la FPF, en la Videna de San Luis.

Luego, la selección peruana Sub 17 disputará un amistoso frente al Moscú FC también en la Videna, el próximo lunes 23 de abril. La idea de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, es que esta joven selección dispute por lo menos 15 amistosos internacionales este año.