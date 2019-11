Aunque aún no es oficial la salida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes, todo hace indicar que el técnico no seguirá en tienda crema de cara al 2020. Tal y como afirmó su representante, Roberto García, no han llegado a un acuerdo económico y el entrenador argentino se encuentra “muy dolido” por la situación actual.

Las opciones para reemplazar a Comizzo

Hay nombres que ya empiezan a sonar en tienda crema para poder reemplazar a Ángel Comizzo en la siguiente temporada. El primero fue Daniel Ahmed, a quien habrían ofrecido a Universitario de Deportes. El actual director de la Unidad Técnica de Menores finaliza su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol en el mes de diciembre y su continuidad allí es toda una incógnita.

Además, Pablo Peirano, actual técnico de Carlos Mannucci, no renueva con el conjunto trujillano y ha tomado fuerza en las últimas horas como una opción para Universitario de Deportes.

En el Torneo Clausura fue una de las sorpresas con Carlos Mannucci, consiguiendo 28 puntos y quedando en la cuarta posición, por detrás de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, luego de haber conseguido un 55% de efectividad. Entre sus resultados más importantes con el conjunto carlista están la victoria ante Universitario en Trujillo, la victoria ante Melgar en Arequipa y el recordado 2-2 ante Alianza Lima en Matute.

Otra opción es el exentrenador de UTC, Franco Navarro, quien también es tentado para volver al club de Cajamarca en la siguiente temporada. Finalmente, Marcelo Grioni es otra de las opciones para Universitario de Deportes; pese a que el argentino ya renovó con Cienciano, hay una cláusula de salida a costo cero.

El viernes será una fecha clave

Raúl Leguía reveló la fecha en la que se conocerá al que será el técnico de Universitario para el 2020: “El día viernes se va a exponer el nombre del entrenador, que va a seguir, o que va a ser el nuevo”, indicó el administrador, que señaló que este jueves habrá Junta de Acreedores y se tratarán también otros temas, además del puesto de DT.

