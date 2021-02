El volante uruguayo Pablo Míguez, reciente contratación de Alianza Lima, confesó que conoce a su compatriota Jonathan Lacerda, el también refuerzo solicitado por el entrenador argentino Carlos Bustos. El exjugador del Melgar de Arequipa, destacó las cualidades futbolísticas del también charrúa.

“Es un zaguero grande, de buen porte, fuerte. De gran recorrido, es un jugador de experiencia, igual que Barcos. Creo que es fundamental para este momento que hay muchos jóvenes. Lo conozco de haberlo enfrentado en Uruguay”, dijo en charla con ESPN Perú.

Al ser consultado sobre la posibilidad de pegar la vuelta al equipo íntimo, indicó: “. No me importa si está en Segunda, es más, lo hace más lindo el desafío de poder quedar a la historia. Sumar un granito de arena y cumplir el objetivo”.

Por último, el objetivo no es otro que volver a Primera. “Hay que tirar para adelante. Hay que lograr el objetivo todos juntos. El cariño del hincha me motiva mucho y me hace tener un compromiso muy grande. Todos vamos para el mismo lado”.

TE PUEDE INTERESAR: