Este martes, Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, realizó una conferencia de prensa donde no solo habló del cuadro ‘blanquiazul’, sino que también se tomó unos minutos para hablar sobre Manuel Burga, expresidente de la FPF. Al ser consultado sobre la situación del exdirigente peruano, Pablo Bengoechea afirmó que lo considera una persona inocente "como la justicia americana lo declaró.

“El presidente estuvo detenido un año en Perú, se fue a USA, estuvo un año más allá, la justicia de Estados Unidos lo declara inocente y ahora sale esta sanción FIFA. Es difícil de entender. Una de las mejores justicias del mundo, como es la americana, lo declara inocente y el fútbol le dice no, usted no es inocente y no venga a trabajar acá”, indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Además, resaltó que para él, Manuel Burga es una persona inocente y espera que el fútbol no pierda “a una persona de bien”: “Lo considero una persona de bien, una persona inocente como la justicia americana lo declaró y que el fútbol diga “los que son inocentes para la justicia americana no pueden trabajar más en fútbol”, lo veo una contradicción enorme. Ojalá la FIFA lo pueda corregir, ojalá el fútbol no se pierda a una persona de bien”, añadió el entrenador de Alianza Lima.

“El fútbol no puede perder baluartes, personas de bien, el señor Bauza (exdirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol) hace 10 meses le escribí para saber si volvía al fútbol. No se pueden dar esos lujos que las personas de bien no trabajen más en fútbol”, sentenció Pablo Bengoechea.

