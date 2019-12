A dos días de la final de la Liga 1, el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea habló en conferencia de prensa en la sede de Esther Grande de Bentin. El DT uruguayo dejó en claro que solo quería hablar de fútbol, sin embargo, fue consultado sobre el arbitraje de Patricio Loustau en Matute.

“Me parece la misma improvisación que la del VAR. Quiero hablar de fútbol", indicó el técnico aliancista ante los medios de comunicación. Asimismo, el estratega del elenco ‘grone’ señaló que sus jugadores irán desde el arranque a buscar el descuento para poder ir al alargue.

El elenco de Alianza Lima concentrará desde este viernes en su hotel de Miraflores y este sábado realizará su último entrenamiento para dejar todo listo para el partido del domingo ante Binacional.

Pablo Bengoechea agregó que no tiene cábalas en el fútbol, pues muchos suponen que su vestimenta repetida es parte de su cábala, sin embargo, decidió explicarlo ante los periodistas.

“Muchos creen que porque me visto igual es mi cábala, no es así. El año pasado no se notó porque usaba buzo, pero era el mismo siempre, nos da un solo buzo para todo el año (risas)”, agregó el DT y desató la risa en la sala de prensa.

Alianza Lima recibirá a Binacional a partir de las 15:30 horas en Matute por la final de la liga 1. El recinto deportivo albergará a 30 mil hinchas y las puertas del coloso se abrirán a partir de las 12:00 horas para el rápido acceso de sus hinchas.

