Pablo Bengoechea salió al frente para anunciar su salida de Alianza Lima. Pues el técnico uruguayo dejó su cargo el último domingo luego de perder el clásico ante Universitario de Deportes en Monumental por la fecha 6 del Torneo Apertura.

El DT contó los motivos de su salida del club y dijo no sentirse con las fuerzas necesarias para seguir al mando del conjunto ‘blanquiazul’. " No me siento a gusto. Para no perjudicar a la institución, resolvemos dar un paso al costado. Nos costó mucho, porque vivo muy a gusto en Lima. He vivido muy a gusto y lamentablemente no tengo fuerzas para darle a la institución, todo lo que me dio", dijo Bengoechea.

Asimismo, el ídolo de Peñarol agregó: “Tenía planificado vivir todo el año en Lima, hasta las finales. No estoy en condiciones de ayudar a Alianza y le dije a todas las personas que integran el Fondo Blanquiazul que no me sentía en condiciones de seguir en la institución. Soy yo el que no me siento bien para ayudar a Alianza y, como me han tratado muy bien, no quiero robarles nada. Prefiero, con el dolor del alma, dejarle a otra persona para que pueda cumplir con los objetivos del año”.

Pablo Bengoechea deja el club ‘grone’ en medio del Torneo Apertura en la Liga 1 y el inicio de la Copa Libertadores donde perdió el último jueves ante Nacional de Uruguay en Matute.