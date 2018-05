Pablo Bengoechea: "Me iré de Alianza Lima si los resultados no se dan"

Para nadie es un secreto que Alianza Lima vive uno de sus momentos más inestables a nivel deportivo desde que arrancó la temporada 2018. Ante ello, el técnico Pablo Bengoechea habló sobre la posibilidad de dejar el club si es que los resultados no lo acompañan en las próximas fechas.

"Cuando me saquen de Alianza Lima, me iré agradecido.Si los resultados no se dan, seguro me iré. Si soy yo el que perjudico, no voy a tener problema en irme, para mí eso no es lo peor", indicó el estratega uruguayo en rueda de prensa.

Además, el 'Profe' afirmó que lo planificado no ha salido como esperaba, y el principal responsable es él.

No hay mala relación con nadie. Lo que se planificó no salió y el único culpable soy yo. Esperemos que a partir del 19 mayo las cosas salgan mejor, acotó.

