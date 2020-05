Oswaldo Carrión inició su carrera en Universitario de Deportes en 1998, donde tuvo como mentor al argentino Osvaldo Piazza. Ahora es representante de ventas de una empresa farmacéutica en Alemania, pero sus recuerdos del fútbol están intactos.

Recordó sus primeros años en fútbol con Universitario de Deportes. “El vestuario era más difícil que ahora. Tenías que pagar derecho de piso. Y ahí se sentía. Te hacían hacer cosas como recoger las pelotas, llevar un poco el agua. Cosas así. Tenías que estar un poco más callado".

Del mismo, anexó: "El plantel, era bravo. Yo subo con Cordero, ‘Machito’ Gómez y con Matellini. Cuando subo al vestuario, al que yo llegué una hora antes, estaba el ‘Puma’, Ibáñez, Guadalupe, el ‘Cheta’, la ‘Foca’, Ciurlizza, todas buenas personas, pero jodidos.

Otro de los entrenadores que lo marcó fue Jorge Sampaoli y reveló la ocasión que lo vio por primera vez. “Llegué a Chiclayo, estaba Sampaoli. Era la primera vez que entrenaba un equipo profesional, y nosotros decíamos quién es este que grita por todos lados y ponía sus codos y sus ligas por toda la cancha. Yo decía qué es esto. Era tan trabajador y tan exacto para cada trabajo. Era complicado ver a una persona que no había entrenado a un equipo de primera y que trabajara tanto. Muy enfermo el tipo”, recuerda Carrión en dialogó con el Bocón.

Asimismo, hace referencia a una anécdota que tuvo con el ‘hombrecito’. “Una vez le iba tan mal y perdíamos todos los partidos, que me llamó, porque ya ‘Kukín’ había hablado con él para entrar en el segundo tiempo. Íbamos perdiendo 1-0 con Estudiantes de Medicina. Antes de entrar, me agarró de la espalda y me dijo: “Sálvame”. Entré, pero no lo salvé nunca a Sampaoli”, develó.

Además, agregó: “Me acuerdo que siempre dialogaba con todos, con ‘Kukín’, ‘Balán’. No es que le hacían el equipo, pero siempre le consultaba a los jugadores. En esa época, tenía un trato medio especial con algunos jugadores. Se golpeaban un poquito, después un fútbol tenis, se caga… de risa y se lapeaban”.

‘Polvorita’ develó que fue a buscar a Sampaoli para saludarlo cuando este estaba por Alemania: “Fui al estadio y lo comencé a buscar. Vi el bus, me acerqué y hablé con el chofer para que le pase la voz. Le repetí tres veces mi nombre y apellido al chofer, y él obediente fue a decirle. Yo pensé que no se iba a parar, ni cag…, porque ya había dirigido a buenos equipos. Ya tenía sus logros”.

LEE TAMBIÉN: Claudio Pizarro sufrió desgarro y se perderá el reinicio de la Bundesliga con Werder Bremen

Conjuntamente, sumó: “Se paró, bajó y se acercó a la reja, me preguntó cómo estaba. Yo le dije que solo había venido a saludarlo y felicitarlo. Él siempre nos decía que la oportunidad siempre hay que buscarla, en el fútbol todo se puede lograr. Nosotros (en Aurich) nos mirábamos y nos cag… de risa. “Este está loco”, nos decíamos”.

Oswaldo Carrión jugó también por América Cochahuayco, Juan Aurich, SC Vorwärts Billstedt (Alemania), regresó para vestir la camiseta del Municipal y América para finalmente acabar su carrera en tierras bávaras.

“Yo acabo de jugar el año 2002 con Juan Aurich y lamentablemente bajamos, y en el 2003 tenía opciones, pero en esa época el fútbol peruano estaba mal. Tenía una opción de venirme a Alemania, porque yo tengo una hermana que estaba acá. Al final me salió la chance de venir y me probé en un equipo que participaba en un torneo tipo Copa Perú (casi profesional) y me fue bien", manifestó.

Vida en Alemania

Carrión habló sobre su nueva etapa laboral: “Yo trabajo en una empresa farmacéutica por al menos nueve años. Yo soy representante de ventas de la empresa. Fabricamos productos terminados para la oncología, para la terapia. Estudié Comercio Exterior, pero estoy metido en el área comercial".

No dudó en comentar sobre la situación actual del COVID-19 en su nuevo país de residencia. “Es un poco más flexible. Hace como siete u ocho semanas fue un poco más restringido el contacto, pero la gente tiene menos restricciones que en otras partes del mundo”.





VIDEO RECOMENDADO

Revive el clásico que ganó Universitario gracias a un gol de Ronald Baroni