El padre de los futbolista Walter y Óscar Vílchez falleció este jueves a causa del COVID-19. El menor de los hermanos se despidió con un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

Amigos, hoy me toca despedirme de este Señor que ven acá, mi Padre. Aquel que me corrigió con amor, me enseñó a jugar al fútbol, a manejar, a valorar el trabajo y el sacrificio.

Te tengo marcado en mi alma viejo, te extrañaré la vida entera. pic.twitter.com/qCU4CPCFWD — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) May 7, 2021

Recordemos que los futbolistas estuvieron buscando cama UCI para su padre, pero sin éxito. Luego de muchos problemas con la clínica Limatambo y la aseguradora, pudieron ubicarlo en Cuidados Intensivos, pero se conoció la lamentable noticia que el padre falleció.