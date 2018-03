Óscar Ibáñez fue cesado como técnico de Real Garcilaso

Óscar Ibáñez ha pasado a la lista de técnicos que fueron cesados de sus cargos tras malos resultados en el Torneo de Verano.

Real Garcilaso decidió romper su vínculo con el técnico argentino, quien afirmó a radio Ovación :Anoche me reuní con el vicepresidente del club y acordamos la rescisión de mi contrato. Ya nos pusimos de acuerdo para resolver el vínculo laboral y ahora solo estoy a la espera que se me cumpla con lo que me corresponde en la parte económica".

Como se recuerda la dirigencia cusqueña antes del duelo ante Santos por Copa Libertadores le había dado un ultimatum al exarquero, que finalmente duró algunos días más.

LEE ADEMÁS: