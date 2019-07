Oscar del Portal troleó en vivo a Erick Osores con arquero que cometió 'blooper' en Bielorrusia | VIDEO

Se pasó. En la última edición de América Deportes, edición matinal, el conductor de noticias, Oscar del Portal presentó un video insólito sobre un arquero en Bielorrusia que cometió un insólito 'blooper' y que rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales.

Y es que el portero del Dnyapro Mogilev de Bielorrusia, Artem Soroko, fue el autor del 'blooper' más insólito, pues en su intento de despejar el balón, cometió un tremendo error en la derrota de su equipo ante Energetyk BGU por 4-3. Las imágenes que causaron gracia en el mundo, llegaron a Perú y fue presentado en América Noticias.

Por ello, al término de la nota, Oscar del Portal no tuvo mejor idea que comparar al portero con Erick Osores, trolleandolo en vivo durante el noticiero. "Osores, no. Quiere estar en la mañana, en la noche, en Canal N, no se puede estar en todos lados", dijo entre risas el conductor.

Asimismo, Del Portal indicó que solo los grandes pueden manejar varios programas de noticias como Augusto Thondrike o Verinoca Linares, sino terminan cayéndose. Pues en un video que subió Linares se vio el momento exacto que Erick Osores terminó en el piso.