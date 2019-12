Tiene dudas. Agustín Lozano llegó de Juliaca luego de la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional y se refirió a las declaraciones de Pablo Bengoechea en la conferencia de prensa en el Guillermo Briceño.

El titular de la FPF dijo que no es bueno ‘tirarle barro’ a los árbitros y mucho menos si viene de un extranjero. Dichas declaraciones han sido criticadas por varios personajes del fútbol peruano, por ello, Óscar del Portal le respondió en su bloque deportivo.

Óscar del Portal a Agustín Lozano

“Señor Lozano, no tiene nada que Bengoechea sea extranjero para poder hablar o no, simplemente que no hable muchos de los árbitros”, dijo Del Portal en América Noticias. Además, Óscar del Portal agregó sobre las declaraciones de Lozano al decir que su familia es aliancista.

“Ahora que dice que su familia es aliancista, a cuál se refiere, ¿a la que trabaja en la Videna o a la de casa? Hay que especificar eso. Tenga más cuidado con lo que dice”, finalizó el comentarista de ‘Fútbol en América’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR