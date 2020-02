Óscar del Portal critica a Agustín Lozano tras sanción a Bengoechea: “Y quién lo sanciona a él por sus declaraciones xenófobas”

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea ha recibido una fuerte sanción económica y deportiva por parte de la Federación Peruana de Fútbol luego de las polémicas declaraciones del DT uruguayo tras la primera final de la Liga 1 en el 2019 ante Binacional en Juliaca.

Por ello, las noticias deportivas informaron al respecto y el comentarista deportivo, Óscar del Portal se refirió al tema y tuvo una fuerte crítica al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Y están en todo su derecho y si merecen la sanción, pues bienvenido, pero quién sanciona al señor Lozano por sus declaraciones xenófobas, quién, o el mismo se va a flagelar, no es cierto no. Eso es más peligroso, la discriminación es mucho más peligrosa por supuesto e incluso está penada, pero qué raro no ha sanción para él, se lava las manos Pilatitos”, dijo Del Portal en su bloque deportivo de América Noticias.

Agustín Lozano se refirió a Pablo Bengoechea en el 2019

Luego de la primera final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional en Juliaca, el técnico ‘blanquiazul’ criticó a los árbitros y al VAR por lo que cobraron en el partido. Por ello, el titular de la FPF se refirió al tema en una entrevista en vivo.

“No es bueno que él hable de los árbitros peruanos, sobre todo cuando viene de alguien que no es peruano, eso no es bueno. Él es un buen técnico, yo se que después se va a dar cuenta de sus expresiones”, señaló.