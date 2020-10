Si para muchos el nombre de Osama Vinladen ya era algo peculiar, el jugador de Unión Comercio ha revelado que en su familia no es el único que tiene un nombre relacionado a ello. En entrevista con Què T’hi Jugues de Ser Catalunya el volante indicó que su hermano se llama Sadam Huseín y su tercer hermano pudo haberse llamado George Bush, pero nació mujer.

“Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña”, indicó Osama Vinladen. Además, al ser consultado sobre si deseaba cambiarse su nombre, indicó lo siguiente: “Pensé en cambiarme el nombre pero ahora estoy tranquilo”

“Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación y me parece normal. En mi camiseta pone Osama”, añadió el jugador de Unión Comercio.

“Creo que se siente identificado, creo que le gusta a mi padre. Creo que hay un Hitler también en Perú", añadió y afirmó: "Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo”.

Finalmente, reveló que tiene un hijo llamado Santiago, aunque su familia quería otro nombre: “Mi papá me decía que le pusiera otro nombre, le gustaba George Bush”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Así fue la premiación a Universitario de Deportes tras ser el ganador de la Fase 1

Liga 1: Universitario es premiado tras ganar la Fase 1