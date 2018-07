Nuevo audio revela que Hinostroza le pidió entradas a Edwin Oviedo

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, es una vez más protagonista de un nuevo audio junto al juez César Hinostroza. El diario El Comercio reveló una conversación sobre la entrega de la credencial para que pueda asistir al Mundial de Rusia 2018.

La conversación, que es del pasado 25 de marzo, comienza cuando César Hinostroza llama al empresario Antonio Camayo, gerente de Iza Motors, para agradecerle por el mantenimiento a su automóvil y señaló que sigue esperando la entrega de unos boletos para tramitar la credencial para asistir al Mundial.

Credencial FIFA

Antonio Camayo le contó a César Hinostroza que estaba tomando desayuno con Edwin Oviedo. El juez comenzó a hablar con el presidente de la FPF y le comentó que estaba esperando la confirmación de sus pasajes y cupo de hoteles en Rusia, pero necesitaba el Fan ID, documento que era obligatoria para los hinchas presentes en el Mundial.

Edwin Oviedo se comprometió a darle información a César Hinostroza sobre el documento para el día siguiente.

Conversación entre César Hinostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo:

AC: Doctor…

CH: Toñito, cómo estás. Disculpa que te llame un domingo, hermano. ¿Estás descansando, estás tomando tus chicharrones, tu desayuno…?

AC: No… si los domingos también trabajo. Aquí no tenemos descanso. Lo hacemos de lunes a domingo.

CH: Ya, hermano. Te felicito. Tengo que seguir tus pasos.

AC: No, nosotros debemos seguir los pasos de usted…

CH: Ambos entonces nos seguimos.

AC: (Risas)

CH: Toñito, te llamaba para agradecerte. Creo que han ido a chequear mi auto para viajar a Tarma.

AC: Sí.

CH: Han visto el aceite, el freno, no sé qué vaina…Si hay algún gasto, me avisas…

AC: Ya…

CH: Una cosita… El tema de nuestro amigo el gordito. ¿Los tickets cuándo me entregará? Porque creo que hay que sacar una credencial en la FIFA para poder circular allá con tu credencial.

AC: A ver. Te paso para que te explique.

CH: A ver…

Edwin Oviedo: Mi querido doctor, muy buenos días.

CH: Hola, mi hermano, qué tal.

EO: Qué tal.

CH: Qué coincidencia que estabas con el amigo tomando desayuno. No invitan.

EO: Mi esposa lo tiene chequeado.

CH: Los voy a invitar a mi casa a comer chicharrón la próxima…

EO: Ya, buenísimo. Gracias, doctor. Muchas gracias.

CH: Hermanito, una consulta. Estoy preocupado porque no encuentro cupo, ya voy a ver qué hago. En los hoteles y pasajes, pero estoy viendo. Lo que me interesa saber es que un amigo me ha dicho que hay que entrar a la página web de la FIFA para tener una credencial que te identifique y ya no tengas, pidas visa, y puedes entrar a los trenes etc.

EO: ¿Ah si?

CH: ¿Sabes algo de eso?

EO: Voy a averiguarte.

CH: Averiguate. Mi amigo ha sacado esas credencial en la FIFA. Lo ha impreso en su computadora y ya tiene su credencial, como una especie de pase para los medios de transporte. Dice que ha comprado una entrada para el partido Irán-España y por eso le han dado. Todo por Internet.

EO: ¿Ah sí, no?

CH: Tú que tienes gente, averigua, pues.

EO: Te averiguo el lunes. Mañana te averiguo.

CH: Perfecto.

EO: Muy bien.

CH: Gracias por la consulta.

EO: No, no. Qué ocurrencia.

CH: ¿Y cuándo me entregarías los tickets físicamente?

EO: Mañana te averiguo y te digo las dos cosas.

CH: Tiene que ser antes, pues hermano.

EO: No, no, no se preocupe.

CH: Ya, hermanito. Pásame con Toñito.

AC: Doc.

CH: Ya va a consultar. Va a ser una consulta el amigo para mañana. Mañana tiene el dato.

AC: Ya, doc.

CH: Llévalo al hombre, pues, a Tarma.

AC: Claro, le voy a decir para ir.

CH: Llévalo, pues, un ratito. Que baje al llano, que se identifique con el pueblo.

(Risas)

CH: Y hay que orar al Señor de Muruhuay para que el Perú pase a los cuartos de final.

AC: Claro. Eso es fundamental.

CH: Te llamo mañana. Feliz domingo. Saludos por casa.

(Fuente: Unidad de Investigación del Diario El Comercio)