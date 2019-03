La columna de El Bocón: "Nuestros chibolos de la Sub-17 van por la gloria"

Vengo más acelerado que el hincha nacional para alentar a la selección peruana Sub-17 que buscará la clasificación frente al pintado Ecuador... Los muchachos están motivados tras la goleada a los 'boliches' y los deseas de pelearle el título a cualquiera... Y arrancamos la columna más picante de todos los tiempo, esa que no cree en rompemuelles y va al frente... Vamos que vaaaaamos con la la información...

El 'Gato' Silvestri sabe que frente a los norteños no podrá pestañar, porque Chile amenaza con meterse... Es inevitable no ilusionarse y ojalá pueda repetir su nivel e imponer condiciones... La idea es no creérsela, pisar tierra y buscar ganar como sea, sin desesperarse porque el objetivo es clasificar primero y agarrar más moral... Esa es!

El 'Tigre' regresó de los yunaites con sus muchachos a las 5.45 am de ayer, se adelantó el vuelo y se volteó la página del mal paso ante El Salvador... Todos coinciden que fue el peor partido, que hubo exceso de confianza y se debe pensar en mejorar el nivel futbolístico con Colombia en junio próximo y como dice Pedrito, que aprendan la lección y revertir todo ante de ir a la Copa América... Y no va che!

A propósito, al golero íntimo lo esperó una móvil grone para llevarlo a las prácticas en el Esther Grande... Es que el tío Russo lo quiere de todas maneras en el once titular de hoy ante UTC... Mientras que Carvallo y Corzo estarán listos para viajar a Juliaca porque también el 'roto' los quiere sí o sí ante Binacional... Uy Curuju!

Mientras que los 'zambitos' quedaron listos para hoy ante los 'cajachos'... La ausencia del charrúa Affonso hace que Russo apueste por Kevin 'Mbappé' Quevedo durante 15 días que serán fatales, porque tendrán cinco partidos claves tanto por la Liga 1 como por Libertadores... Se deberá planificar con mucho cuidado el oncefú y no perder la pisada a lo más alto del Apertura... De Cajón!

'Bielsita' está palteado después de descargar toda su furia contra los crolos... El asunto viene pesado y lo que tienen claro en el Rímac es que deben conseguir el triunfo ante los ediles, de lo contrario, buenas noches toditito los pastores. Y ahora ME FUIIIII... CHAUFA.