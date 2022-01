Para este sábado esta programada la Noche Crema 2022, partido en el que Universitario presentará su equipo en sociedad ante Millonarios de Colombia. Por eso y ante el aforo reducido muchos hinchas buscan entradas y Rainer Torres, exfutbolista crema, hizo una curiosa publicación.

A través de su cuenta de twitter Rainer Torres quiso ser sarcástico y ofreció entradas para el sábado aunque no para la Noche Crema sino para ver Spider Man: No Way Home.

“Gente tengo entradas para este sábado. Las estoy vendiendo al mismo precio que las compré. Quien quiera solo tiene que seguirme. Así que si aún no han visto spiderman me avisan nomas que las entradas están en un buen sitio”, publicó.

