Nilson Loyola revela por qué no fichó por Alianza Lima

Nilson Loyola regresó a Melgar, tras los amistosos son la selección peruana, y evaluó los partidos ante Holanda y Alemania, que terminaron en derrota para la bicolor.

"Los errores nos costaron derrotas a pesar de que jugamos bien", dijo Nilson Loyola en declaraciones para La República.

No hubo nada

Por otro lado, Nilson Loyola fue voceado para fichar por Alianza Lima, pero el futbolista reveló la razón por la que no llegó al conjunto íntimo.

"Yo me considero una persona correcta y honesta. No iba a dejar de cumplir mi contrato con Melgar, club al que quiero así como a su gente, que me trató bien desde que llegué. De igual forma, no hubo otras propuestas", explicó.

No tiene futuro definido

Nilson Loyola termina contrato este año con Melgar y aún no tiene nada concreto. "Me gustaría jugar en el extranjero. No puedo asegurar que me quedaré en Melgar. Hay que esperar a ver qué pasa hasta fin de año. Mientras tanto, hay que jugar y destacar donde me toque", dijo el futbolista de la selección peruana.