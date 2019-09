Nicola Porcella tras salir de Esto es Guerra: "Hay que aceptar que tengo una relación tóxica" | VIDEO

El exfutbolista de Sport Boys, Nicola Porcella, aseguró en el programa de 'Válgame Dios' que su relación con Angie Arizaga es tóxica.

Nicola Porcella confesó que el cariño que siente por Angie Arizaga, pero no sacan lo mejor de cada uno, por lo que decidió alejarse de ella.

"Hay que aceptar que Angie y yo tenemos una relación tóxica, lo acepto. Después de analizar estas semanas, me he dado cuenta que Angie y yo juntos no sacamos lo mejor de cada uno, nos podemos querer mucho, pero juntos nos hacemos daño, es mejor alejarse, espero que encuentre un chico que la quiera", dijo.

Además, Nicola Porcella señaló que no volverá a Esto es guerra. "Hay cosas que no me gustaron".