Ni la 'U' ni Boys: Manco confiesa que tiene ofertas del fútbol asiático

Sale del país nuevamente. En los últimos días se armó la polémica entre los hinchas de Universitario al filtrarse la posible contratación de Reimond Manco para la temporada 2019. Pues el volante identificado con Alianza Lima era del gusto del técnico crema, Nicolás Córdova.

Sin embargo, en tienda crema no hubo ningún acuerdo y mucho menos una reunión para pactar una posible contratación. El 'Rei' se manifestó al respecto y dijo no haber tenido ningún contacto con el club merengue y que hasta el momento solo tiene ofertas del extranjero.

"Estoy manejando algunas opciones de afuera, especialmente del mercado de Asia. Voy a ir a jugar a donde más me convenga", declaró en Fox Sports Perú. El ex jugador de la selección peruana ha decidido no crear falsas 'alarmas' sobre su posible llegada a Ate luego de ser hincha confeso de los íntimos.

La 'Misilera' no procedió

Antes de que culmine el 2018, Manco estaba en los planes de Sport Boys y el cuadro rosado estaba a la espera del dinero que iba a recibir por parte de la FPF al haber contado con Luis Tejada en el mundial de Rusia 2018 con la selección de Panamá.

Sin embargo, con el pasar de las semanas, el acuerdo económico nunca se dio y las conversaciones no dieron a más, por ello, Manco se mostró sorprendido al no tener ofertas en el Perú luego de las buenas campañas que a tenido.

