Otro club que en menos de un mes ha cambiado de técnico. Deportivo Llacabuamba no contará más con Nestor Clausen y el entrenador argentino habló sobre su salida del equipo, que se dio tras la goleada sufrida ante Alianza Universidad.

“Ante Alianza Universidad, en el entretiempo (su club perdía 3-0) ya le había comunicado a los jugadores que no iba a continuar. Esto finalmente fue una decisión compartida con la dirigencia. En todos los partidos que jugamos ningún equipo nos pasó por arriba, pero en el fútbol mandan los resultados y siempre por errores propios terminamos perdiendo los partidos”, afirmó Clausen en Radio Ovación.

Además, añadió lo siguiente: "Cuando nosotros llegamos el plantel estaba conformado, luego pedí arquero, central, contención, delanteros y nunca llegaron. Así y todo tratamos de hacer lo mejor posible con los jugadores que teníamos y siempre tratamos de buscar el arco rival".

Finalmente, Claussen habló sobre lo que fue su paso por el fútbol peruano: “Me voy conforme porque a los jugadores no les he mentido, les dije que teníamos que ser ofensivos y cumplimos con ello. El equipo intentó jugar, después tuvimos falencias porque los resultados no nos acompañaron. (...) Ya tengo un mejor conocimiento del fútbol peruano y estoy preparado para volver en cualquier momento”, sentenció.

