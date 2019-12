El ex Alianza Lima y actual jugador de Alianza Universidad de Huánuco, Óscar Vílchez, se ‘quedó’ de un hincha que le quiso dar la mano en el baño después de mear.

El futbolista conocido como ‘Neka’ hizo la ‘queja’ en tono de broma y lo tomó como una anécdota que publicó en su cuenta de Twitter.

“Amigo está genial que me reconozcas y me saludes, lo incómodo es que lo hagas en el baño y me quieras dar la mano CUANDO ACABAS DE MEAR”, escribió Óscar Vílchez.

Amigo está genial que me reconozcas y me saludes, lo incómodo es que lo hagas en el baño y me quieras dar la mano CUANDO ACABAS DE MEAR. — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) December 22, 2019

La publicación tuvo muchos comentarios de sus seguidores y hasta de otros futbolistas como Deyair Reyes, quien en tono de broma le dijo: “dale la mano Osquitar, tú eres buen tipo”.

Jajajajajjajajajjaja dale la mano osquitar jajaja tu eres buen tipo 😂😂 — Deyair Reyes (@dyair20) December 22, 2019

