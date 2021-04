Deportivo Municipal acumuló su tercer derrota en la Liga 1, y Franco Navarro mostró su molestia por el arbitraje de Joel Alarcón, el técnico de ‘Muni’ considera que no le cobraron un penal claro.

Tras culminar el encuentro entre Alianza y Municipal, Franco Navarro declaró fastidiado y dijo lo siguiente: “Es una vergüenza no cobrar ese penal (de Steven Rivadeneyra a Roberto Ovelar). Si Alarcón es hincha de Alianza, no me importa; pero con su experiencia no puede pasar por alto esa acción” expresó.

¡TENÍAN UN PLAN! Franco Navarro 🧠🇵🇪, técnico de @CCDMunicipal: "Nosotros sabíamos cómo venía @ClubALoficial por su primer partido. Por la calidad de sus jugadores iba a mejorar. Tuvimos una ocasión con un penal". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/lkC0eETTwy — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 6, 2021

Navarro agregó lo siguiente: “Fue un partido intenso desde el primer minuto. Complicamos a Alianza en gran parte del partido. Tuvimos nuestras posibilidades de gol, pero no se pudo” finalizó.