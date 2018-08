​'Checho' Ibarra y la conmovedora despedida a su padre [FOTOS]

El exfutbolista y director técnico argentino Sergio Ibarra, que se nacionalizó peruano, ha dado una triste noticia a través de sus redes sociales: murió su padre.

Es así que a través de las redes sociales, Sergio Ibarra dejó un conmovedor de agradecimiento al apoyo que ha venido recibiendo por los cibernautas: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo, hoy le di el último abrazo a mi viejo, tengo el alma partida, se me fue mi héroe, el que me dijo que sin humildad no eres nadie. Abrazo a todos y como siempre gracias", se lee en Twitter.

Junto a este, se puede ver el mensaje de la esposa del 'Checho' Ibarra que lamenta la partida: "Que en paz descanses suegro de mi corazón, no es lo mismo Córdoba sin ti". ¡Fuerza, Checho!