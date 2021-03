El fútbol peruano ha quedado conmocionado tras el fallecimiento de Miguel Miranda, exarquero de la Selección Peruana, ocurrido este sábado Chongoyape. Quien también defendiera los colores de Universitario de Deportes y Sporting Cristal dejó de existir a los 54 años producto de un infarto.

Conocida la desafortunada noticia, de inmediato diferentes actores y personalidades del mundo del fútbol expresaron su pesar a través de las redes sociales. Clubes, futbolistas y periodistas lamentaron el deceso del cariñosamente llamado ‘Carón’ Miranda.

Conmovedor adiós

Uno de ellos fue el periodista deportivo Coki Gonzales, quien a la par de su carrera periodística también ha sabido desempeñarse como arquero. Precisamente, el comunicador utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar un sentido mensaje por la muerte de Miguel Miranda. Además, compartió un video donde se le aprecia siendo entrenado por el fallecido portero de la Selección Peruana.

“Miguelón, me tocó alentarte y admirarte de chibolo, entrevistarte más adelante y luego tuve la suerte de compartir contigo entrenamientos y charlas. Siempre jovial y frontal. No he encontrado ninguna foto contigo, pero sí este video donde me entrenas. Descansa en paz, Miguel Miranda”, escribió Coki Gonzales.

