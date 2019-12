La periodista deportiva Milena Merino, ex RPP, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar, luego que un usuario señale que ella tuvo un romance con el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

A través de su cuenta de Twitter, Milena Merino aseguró que presentará una denuncia por calumnia y difamación contra el usuario.

“Señor Rodolfo Lara Mucha, usted se hará responsable de este mensaje. (...) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, necesito su ayuda ante este misógino y mentiroso”, escribió.

Señor @rodolfolara_ usted se hará responsable de este mensaje. Mañana mismo presentaré la denuncia respectiva por su calumnia y difamación favor @MimpPeru necesito su ayuda ante este misogino y mentiroso @metooperu muchas gracias. pic.twitter.com/pptrwSx8WU — MM (@milenamerino) December 11, 2019

Tras conocer la decisión de la periodista deportiva Milena Merino, sus colegas y seguidores se solidarizaron con ella.

Milena Merino también se pronunció a través de Instagram. “Paso por aquí para ser puntual para contarles algo que no pensé expresar en Instagram. Siento que esta red social es un lugar bien chévere y bien bonito, donde solo compartimos cosas positivas y buena información. Pero, me han estado preguntando mucho. Me parece justo decirlo”, dijo la periodista.

“Todos ya saben o la mayoría ya debe saber que hay un desadaptado en Twitter, que no sé ni quién es, que osó nombrarme en un acusación bien grave. Voy a encargarme de la demanda correspondiente no solo para que borre el tuit o pida disculpas, sino que también para que asuma las consecuencias de sus actos”, añadió.

