Mil goles espléndidos | ‘El problema de volverse loco’ por Renzo Morales

Paciencia. Una palabra. Nueve letras. Tres sílabas. Si buscamos en el diccionario, encontramos que es la capacidad de soportar algo sin alterarnos, sin desesperarnos. Suena simple, alcanzable, pero no lo es en lo absoluto. Hay que ser muy pacientes para aprender a tener paciencia, es casi una ciencia, la ciencia de la paz, y rige en cada instante de nuestra vida, hasta en el fútbol.

¿Si me preguntan qué le falta a este Universitario de Deportes? Podría hablar mucho de los goles recibidos, de la poca efectividad ante el arco, de la duda entre Barco, Guarderas o Barreto para acompañar a Alfageme o del fantasmal juego de Hohberg; pero no llegaría a nada. Porque analizar un equipo con menos de un mes de trabajo y solo un partido oficial, sería perder el tiempo, perder la paciencia. Y la mayor ausencia en esta 'U’ es justamente eso: la paciencia.

Paciencia con los cuatro de atrás, porque lo que más necesita una defensa es automatismo, partidos juntos para conocerse. Y esta línea de fondo no ha jugado junta siempre. Federico Alonso llegó tarde, Aldo Corzo se lesionó, etc. En total, los cuatro solo suman dos cotejos: Boca Juniors y Carabobo. ¿Se puede sentenciarla ya?

El panameño Alberto Quintero sigue siendo una de las principales cartas ofensivas de la 'U'. (Foto: AFP)

Paciencia también con el once. Muchos piden a Barreto o a Succar como doble punta, pero hay que estar en los zapatos de Gregorio Pérez, haber visto cada entrenamiento del mes, y entender lo que él quiere para el equipo. Muchos sorprenden en una pretemporada o amistoso, pero se pierden en los partidos oficiales. Como sucede al revés: jugadores que no la pasan bien en amistosos, pero saben asumir la carga de jugar un encuentro oficial. Y para encontrar el mejor once, solo hace falta una cosa: más partidos oficiales. Entonces, paciencia.

Y pasa igual con el gol. Hablar de la poca eficiencia en este momento es llenar de ansiedad a Dos Santos y compañía, y la temporada ni empieza por completo. Como la defensa, los cuatro de arriba también necesitan conocer sus movimientos y encontrar la fórmula. Esta ‘U’ tiene todos los ingredientes a la mano, solo hay que darle más tiempo, partidos y paciencia.

Alberto Medina (L) of Peru's Universitario, vies for ball with Luis Barrios of Venezuela's Carabobo, during their Libertadores Cup football match held at the Cachamay stadium, in Puerto Ordaz, Venezuela, on January 21, 2020. / AFP / William URDANETA

