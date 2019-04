Selección peruana: Miguel Curiel la rompe en Chile y pide una chance en la 'bicolor'

Miguel Curiel atraviesa uno de sus mejores momentos en el fútbol. Ahora con el Santiago Morning, club de la Primera B de Chile, es el goleador del equipo y gracias a ello busca el ascenso en el fútbol chileno. El atacante peruano de 31 años y 1.90 de estatura ya tiene 6 goles de manera oficial en nueve jornadas.

"Tengo 6 goles, pero me quieren quitar uno que le hice a Rangers. Conecté de cabeza y chocó en un jugador rival, pero el balón iba en dirección al arco. No lo tienen porqué considerar como autogol. El goleador del Ascenso chileno es Sebastián Pol del Valdivia con 7 goles y luego sigo yo", expresó Miguel Curiel en entrevista con la web de radio Ovación.

El delantero nacional precisó que viene trabajando y está enfocado en alcanzar una convocatoria a la Selección Peruana y que le gustaría disputar los Panamericanos Lima 2019.

"Mi objetivo es jugar por mi país. Es algo que me falta y entreno todos los días pensando en eso. Intento dar lo mejor y felizmente se me están dando los goles. Todo cae por su propio peso. Me gustaría jugar los Panamericanos Lima 2019 y el profesor Solano intentará escoger a los mejores. Todo lo que tenga que ver por la selección me va a seducir", precisó.

Miguel Curiel es hincha confeso del Sport Boys del Callao y dice que ningún fin de semana se pierde los partidos e incluso no descartó volver a Perú para salvarlos del descenso.

"No me pierdo ningún partido del Boys, porque soy hincha del equipo y me duele que esté en una mala racha. La ansiedad te juega un rol negativo. Yo vivo el presente, intento enfocarme en el Ascenso chileno y si más adelante se da la posibilidad (de regresar) lo voy analizar. Soy hincha del Boys y siempre estoy presto porque es la institución que me hizo conocido en el fútbol", sentenció.

A pesar de estar en la Segunda División de Chile, Curiel aseguró que el torneo de ascenso es competitivo y, aunque prefirió no compararlo con la Segunda peruana, dijo que cada uno tiene sus "ventajas y desventajas".

"El fútbol aquí es muy competitivo. Hay mucho compromiso en el equipo porque hay la posibilidad de ascender. No me gusta las comparaciones, cada campeonato tiene ventajas y desventajas, pero el Ascenso de Chile es bastante alto", finalizó

