​Miguel Araujo: "No nos podemos quedar con la mente en el mundial"

El futbolista peruano Miguel Araujo se ha pronunciado sobre su experiencia en el club argentino de Talleres y vistiendo la camiseta de la selección peruana.

Es así que Araujo declaró a Fox Sports Radio Perú: "Pienso que estoy creciendo, el ritmo es muy diferente, te piden más agresividad, es más físico, creo que los 90 minutos es un ida y vuelta imparable", y tras esto agregó: "Gracias a Dios me tocó un grupo muy unido, muy humano, que me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir como un hermano, estoy muy feliz en Talleres".

Sobre la selección peruana

Araujo también se pronunció sobre la selección y dijo que llegar a un mundial fue su sueño de niño: "Me siento feliz porque siento que estoy creciendo, con toda la humildad del mundo y agradecerle siempre a Dios", y junto a esto pidió que se enfoquen en llegar a la siguiente Copa del Mundo: "No tenemos que quedarnos con la mente de este mundial, ahora tenemos la Copa América el próximo año, las clasificatorias, así que ya uno tiene que estar enfocado en lo otro para clasificar al siguiente mundial y no estancarnos solamente en esto".

Además, Miguel Araujo también sostuvo que apunta a la titularidad con la selección peruana.

Mira aquí la entrevista a Miguel Araujo