Miguel Araujo respondió sobre su llegada a Talleres de Córdoba

El defensa de Alianza Lima, Miguel Araujo, continuará su carrera en el extranjero, según confirmó su propio técnico Pablo Bengoechea en conferencia de prensa. Sin embargo, el jugador señaló que le sorprendió la noticia, ya que estaba enfocado en el próximo partido del conjunto íntimo en el Torneo Apertura.

"Yo estaba hablando con mi representante. Hace poco me enteré del tema. Yo estaba pensando en Alianza Lima, en el partido del domingo. A fondo del tema, no sé mucho. Tendría que hablarlo con mi empresario. Hablan muchas cosas. El último en enterarme soy yo. No sé para dónde me voy", dijo Miguel Araujo.

Miguel Araujo ha sido relacionado por muchos equipos de México, Arabia Saudita y hasta de Europa, pero finalmente tu destino sería Argentina.

"Alianza Lima es lo más gran del Perú y tiene que seguir creciendo. A mí me criticaron por todo. Solo me quedó luchar y no bajar los brazos. Si les hago caso, no voy a avanzar”, agregó Miguel Araujo.

