Miguel Araujo reveló qué le dijo Rodríguez para frenar a Luis Suárez

Jugar al lado de Alberto Rodríguez en las Eliminatorias a Rusia 2018 ha significado para Miguel Araujo una señal seria de aprendizaje. Sobre todo por lo que conversa con el 'Mudo' en la previa de los partidos, como aquel choque ante la Uruguay de Luis Suárez, donde ganamos por 2-1.

El central de Alianza Lima confesó que el experimentado defensa, ahora en Junior de Barranquilla le dijo cómo había que frenar al 'Pistolero' y siguió cada tip al pie de la letra.

"En el partido ante Uruguay con Luis Suárez me dijo: 'No te le pegues tanto porque te gira muy fácil', eso lo hace con normalidad. Eso me ayudó mucho", aseguró el defensa a Fox Sports.

En los amistosos ante Croacia e Islandia, Araujo seguramente tendrá minutos al lado de Rodríguez y él revela que es lo que hablan antes de cada enfrentamiento.

"Alberto con los años encima, con los consejos que me da en cada partido, es increíble, porque conoce al '9' como si fuera su amigo que haya jugado cinco años en un club, si lo ves y conversas con él, un día antes del partido, te dice todo del '9'", agregó.

