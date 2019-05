Miguel Ángel Russo y la dura crítica al fútbol peruano en Argentina tras su salida de Alianza Lima

La salida de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima fue más rápida de lo que se pensaba, pues el técnico argentino decidió contar cada detalle de sus salida del conjunto 'blanquiazul' luego de tres meses en Lima. Pues mientras muchos esperaban la Semana Santa, el ex estratega 'grone' le decía adiós a cada uno de los jugadores.

"Resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”, expresó Russo en el medio radial 'La Capital'.

La relación entre los jugadores y el técnico no era la mejor y el problema se veía reflejado en el campo de juego, donde Alianza Lima sufrió 10 partidos porque no conseguía ninguna victoria, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

"Fue rarísimo porque nunca me pasó algo así. Al club lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo”, finalizó.

Ahora, la directiva 'blanquiazul' sigue en busca de un nuevo técnico para reemplazar a Russo y una de las primeras opciones sigue siendo el retorno de Pablo Bengoechea a Matute.

