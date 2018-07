Miembros de la Comisión de Licencias de la FPF evalúan renunciar

Luego que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) solicitara la remoción de la Comisión de Licencias de la FPF, el presidente de la cuestionada entidad, Gonzalo De las Casas afirmó que su organización evalúa "dar un paso al costado".

"El viernes salieron a indicar que no había ninguna voluntad de cumplir con este régimen. Como el mayor beneficiado no quiere cumplir con este régimen pues dentro de nuestra competencia está revisar nuestros propios actos y retrocedimos para que el sistema no sufriese", dijo De las Casas a RPP.

Paso al costado

De las Casas aseguró que la Comisión de Licencias de la FPF está evaluando renunciar, pero que el "sistema" debe proseguir "al margen de las personas".

"Yo pienso que este sistema debe proseguir al margen de las personas. Estamos dispuestos a dar el paso al costado y estamos evaluando hacerlo. Nosotros estamos acá de buena fe y tratando de apoyar", acotó.

