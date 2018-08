El mensaje de Pedro Troglio a los jóvenes de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes pasa por una situación complicada desde que empezó el año. Perdió contra Sporting Cristal 1-0 en el estadio nacional y al término del partido el actual director técnico, Nicolás Córdova tuvo fuertes declaraciones que incomodaron a los juveniles:“El club necesita de gente grande, no de niños”.

El ex técnico de Universitairo, Pedro Troglio aprovechó la situación y le dejó un mensaje a los jóvenes de la 'U': “No creo que haya querido decir (Córdova) que los jóvenes no puedan jugar. Creo que él quiso decir que es un momento para gente de experiencia y no para jóvenes. Es lo que pensamos eso, a veces. La situación de la 'U' complica a los jóvenes, porque no es una manera cómo de aparecer. No por la fuerza o por la necesidad”.

Dato: El cuadro 'crema' puede contratar jugadores a partir de la próxima semana.

