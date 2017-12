Emanuel Biancucchi: "Soy primo de Messi, pero mi juego es diferente"

Todavía no llega al Perú, pero ya genera expectativa. Se trata del volante Emanuel Bianccuchi de 29 años, que es primo de Lionel Messi, y ya fue presentado como refuerzo de Melgar de Arequipa para disputar la Copa Libertadores la próxima temporada.

Emanuel Biancucchi brindó sus primeras declaraciones, donde señaló que tiene muchas expectativas acerca de su participación en Melgar, además de señalar que no es un goleador. "Soy un asistidor, me gusta la pelota parada, los goles no son mi fuerte. Soy primo de Messi, pero mi juego no tiene nada que ver con el suyo", sostuvo en entrevista a Radio Ovación.

El argentino, quien tuvo un paso por la Bundesliga, Liga española, Brasileirao, y que hasta hace poco estuvo jugando en el Rubio Ñu de Paraguay, reveló que la propuesta de Melgar le sedujo más que las otra ofertas porque el DT de los arequipeños, Enrique Meza, se comunicó con él.

"Me pondré bien físicamente para estar a la altura del desafío", finalizó el primo de Lionel Messi.