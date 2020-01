Maxi Palma, periodista de Fox Sports, es un reconocido seguidor de Cusco FC (exReal Garcilaso) y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje al conjunto cusqueño a través de las redes sociales.

“Hoy cambiamos de nombre pero el corazón está intacto. Esa garra, ese espíritu combativo desde uno de los lugares más lindos del mundo. Algunos dirán, ¿cambio de nombre? sí, porque a partir de ahora somos el equipo del Cusco, somos los embajadores al mundo, los ojos del mundo se van a posar sobre este equipo”

"Lamento no estar, quiero estar, encontré esta manera, esta vía. Agradezco a los jugadores que me acobijaron y me hicieron sentir parte de este plantel, espero volver pronto, éxitos en este 2020″, finalizó el periodista de Fox Sports.

Nuestro embajador e hincha del gran club Cusco FC Maxi Palma brinda unas palabras al nacimiento del club que hoy hace homenaje a la tierra más linda del mundo, Cusco.



Arriba Cusco#SomosCusco

Recordemos que Cusco FC ha decidido jugar la Copa Sudamericana ante Audax Italiano en el Monumental de la UNSA, pues no jugará de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco debido a un cambio de su localía.

Además, hace unos días explicó el propio técnico Javier Arce que Sicuani será la ciudad que tiene grandes posibilidades de albergar sus encuentros de local en la Liga 1: "Sicuani es una posibilidad para jugar. Ha pasado las evaluaciones de Liga 1. Es más altura, pero va bastante gente’, confirmó Javier Arce en declaraciones a la prensa sobre el cambio de sede de Cusco FC de cara al inicio de la Liga 1 2020.

