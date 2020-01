Lo deja claro. UTC de Cajamarca anunció a sus fichajes para la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar. Entre los más atractivos figura el nombre del delantero armenio, Mauro Guevgeozián, quien fue el jugador de Alianza Lima en el 2014.

El armenio se llegó a ganar el cariño de todos los hinchas ‘blanquiazules’ y ahora en su regreso al fútbol peruano, se refirió a una posible anotación a Alianza Lima durante la Liga 1.

Mauro Guevgueozián vuelve al fútbol peruano este 2020 pero vestirá la camiseta de UTC de Cajamarca

"En caso de convertir a Alianza Lima, obviamente no me saldría el festejo tan efusivo por todo el cariño que me dieron. Daré lo máximo en todos los partidos”, señaló el jugador en el programa ‘Palco VIP’.

Asimismo, Guevgueozián se refirió a la temporada que afrontará con UTC de Cajamarca y señaló que debido a las contrataciones, van a pelar el campeonato. "Tenemos la intención de ser protagonistas”, finalizó.

Cabe mencionar que el sorteo del fixture de la Liga 1 - 2020 se realizará este jueves 16, el mismo día en donde se premiarán a los mejores deportistas de la campaña 2019 por parte de la Liga 1.

