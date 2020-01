Mauro Guevgeozián es el flamante refuerzo de UTC para la temporada 2020, donde el club cajamarquino solo pensará en la Liga 1 tras no haber clasificado a ningún torneo internacional. El ‘Armenio’, recordado por su paso en Alianza Lima entre 2013 y 2015, habló sobre su llegada al equipo dirigido por Franco Navarro.

“Fue por interés del cuerpo técnico y de la directiva y estoy contento por eso. Hablé con el profesor Navarro pero solo me dijo que me quería. Ya tendremos tiempo para hablar de la parte táctica”, afirmó Mauro Guevgeozián en entrevista con Palco Vip.

De otro lado, descartó que la altura pueda ser un factor que le juegue en contra: “Al principio me va a afectar, pero no tuve problemas cuando me tocó ir a la altura”, señaló el centrodelantero, quien ha militado en el fútbol de Colombia (país que cuenta con algunas ciudades con altura similar a Cajamarca).

Finalmente, Guevgeozián recordó su paso por Alianza Lima, club con el que consiguió el título de la Copa Inca en el 2014: “Me fue bien en Alianza. Perú es un país que me ha dado mucho cariño”, señaló.

También te puede interesar