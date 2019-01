Mauro Cantoro y su indirecta a Universitario por el 'Torito'

Uno de las promesas juveniles que mayor expectativa causa en la hinchada de Universitario de Deportes es el delantero de 18 años, Tiago Cantoro, hijo del ex jugador Mauro Cantoro, quien militó en la U en los años 1998 y 1999 consagrándose bicampeón nacional. Su hijo el popular 'Torito' integró también el equipo de Reservas crema y aparentemente apunta a ser parte del primer equipo.

Sin embargo, las negociaciones no están convenciendo a la familia Cantoro quienes -al parecer- exigirían un poco más de dinero por el contrato del atacante, algo que la dirigencia no estaría dispuesta a complacer debido a que no tiene ningún partido en primera y además, ocuparía plaza de extranjero.

Esta situación mantiene incómodo al 'Toro' Cantoro quien usó su Twitter para mandar una indirecta a la Administración, pues todo indica a que no estará dispuesto a esperar mucho por el contrato de su hijo, algo que ha indignado a algunos hinchas cremas:

Mientras tanto entrenando a conciencia.... La espera caduca!!!! pic.twitter.com/ok8PZZBV6q — Mauro Cantoro (@Mauro10Cantoro) January 9, 2019

Tras el revuelo causado el mismo 'Toro' salió a aclarar lo ocurrido:

Buenas tardes a todo en especial a la gente crema, que esta entendiendo mal el twiter, si hay algo que no es prioridad es el dinero y si el club, solo que el tiempo pasa , era para aclarar nomas, saludos a todos — Mauro Cantoro (@Mauro10Cantoro) January 9, 2019

