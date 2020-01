Mauricio Matzuda hizo su debut en Alianza Lima durante los días en los que Víctor Reyes estuvo al mando tras la salida de Miguel Ángel Russo, a mitad del 2019. Sin embargo, con la llegada de Pablo Bengoechea no tuvo lugar en el primer equipo y acaba de ser oficializado como refuerzo de Deportivo Binacional.

“Estoy en un equipo que va a pelear el título del campeonato y también jugará la Copa Libertadores. Tienen un plantel muy bueno, hoy tuve entrenamiento y a penas llegué me di cuenta de los jugadores que tengo al costado. Va ser un reto muy grande y creo que se lograran grandes cosas”, afirmó el exjugador de Alianza Lima para Depor.

Además, habló sobre su salida de Alianza Lima tras su nula aparición en el Torneo Clausura 2019: “El técnico al final pone a los que creen que están mejor. Se supone que los que van a la cancha están en mejores condiciones y la verdad que hicieron un gran campeonato. Ahora en Binacional buscaré hacerme un lugar”, comentó para Depor.

Finalmente, Matzuda reveló que han sido Jaime Duarte y Víctor Reyes con los que ha tenido mayor contacto y señaló que no habló con Bengoechea: “Conversé con los ‘profes’ Jaime Duarte y Víctor Reyes. Ellos estuvieron pendientes y me aconsejaron mucho, también con mis compañeros de la categoría. Con quien no hablé fue con Pablo Bengoechea”, sentenció.

