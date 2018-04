Mathías Brivio respondió cuestionario y demostró que sabe de fútbol [VIDEO]

Mathías Brivio, uno de los conductores de Fox Sports Radio Perú, se sometió a un complicado cuestionario para demostrar cuántos sabe de fútbol. Sus compañeros panelistas le hicieron preguntas difíciles y el conductor demostró que sí la conoce.

Flavio Maestri fue el primero en lanzarle una pregunta a Mathías Brivio: "¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales", preguntó el exgoleador. Y el conductor respondió con acierto: "Miroslav Klose", dijo.

Pero las preguntas empezaron a ser más difíciles y complicaron a Mathías Brivio. Fue Óscar Ibáñez que le pidió nombrar al equipo titular de la selección de Brasil que salió campeón en el Mundial de 1970. Sin embargo, el conductor, tras meditarlo, respondió con acierto.

De todo el grupo de panelistas, solo la miss Perú Romina Lozano logró hacer una pregunta que Mathías Brivio no pudo contestar. La modelo le pidió nombrar al equipo peruano que se fundó un 23 de abril de 1974; pero no el conductor no respondió. ¿Quién fue?

Mira el cuestionario al que se sometió Mathías Brivio