El periodista argentino Martín Liberman fue el invitado del programa Al Ángulo de Movistar Deportes y critico el rendimiento de los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, quienes juegan en Boca Juniors y no han podido replicar sus actuaciones de la selección peruana con el conjunto ‘xeneize’.

Martin Liberman llamó a Carlos Zambrano un jugador ‘mediocre’, mientras que a Luis Advíncula lo consideró ‘flojo’ en la marca. Tras esto, el comentarista de ‘Al Ángulo’ José Chávarri utilizó sus redes sociales para hablar sobre las críticas del periodista.

“Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde “un estilo” o “el no me gusta”. El periodismo no trata de eso, es mucho más”, escribió.

Un usuario etiquetó a Martín Liberman para que pudiera leer lo escrito por José Chávarri y el periodista arremetió contra el comentarista de Movistar Deportes.

“Dicen por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mirá la charla que doy el Martes. Sos un desagradecido. Encima que dispenso mi tiempo me “cuestionas” en Twitter sin arrobarme? No tenés 1 código maestro. Saludos”, respondió Martin Liberman.

