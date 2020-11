Las cosas en Alianza Lima no andan bien, pues luego perder los últimos 6 partidos, la directiva ‘grone’ decidió no seguir contando con el técnico chileno Mario Salas, sin embargo, no llega a un acuerdo con el ‘Comandante’ para rescindir su contrato por lo que este domingo llegaría a la sede de Esther Grande de Bentín con un grupo de policías por negarle el acceso a su lugar de trabajo. Y es que el último sábado, Salas llegó a la sede de Lurín para dirigir su entrenamiento ya que aún no firma su salida del conjunto ‘blanquiazul’ y también se encontró con ‘Chicho’ Salas quien se encargará del equipo de manera interina.

Según la información del periodista deportivo Carlos Benavente, Salas no ha aceptado las condiciones que le pone la directiva del club victoriano. “Mario Salas no aceptó condiciones de Alianza Lima y amenazó con ir mañana con policías a prácticas. DT chileno reclama sus 14 meses de sueldo sí o sí, mientras que club íntimo acepta solo pagar lo que indica contrato firmado x ambas partes. Increíble la manera cómo acabó esta historia”, escribió en su cuenta de Twitter.

