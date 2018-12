Salas: “Me encantaría llevarme a todos a Colo Colo"

En medio de la tristeza pero con gran optimismo, el nuevo entrenador de Colo Colo de Chile, Mario Salas, se despidió de Sporting Cristal al cual llegó a inicios de este año con el objetivo alcanzado de ser campeones nacionales, además de la anhelada clasificación a la Copa Libertadores 2019.

A través de una conferencia de prensa ofrecida este martes 18 de diciembre en las instalaciones de La Florida, Salas admitió que éste fue "uno de los mejores años de mi vida". También explicó el porqué tomó dicha decisión de regresar a su país: "Fue una decisión difícil, que me llevó mucho tiempo, pero hay algunos factores y cosas que se le presentan como desafíos, pasa específicamente por eso. Hay temas personales que pesaron en la decisión final, que de alguna forma lo son para mí y eso lo he considerado a la hora final".

Luego llegaron las palabras de agradecimiento con el club, al cual considera ejemplo para las demás del torneo local. "Le agradezco a toda la gente de esta gran institución. El que venga acá se encontrará con una institución modelo, la verdad que es así, algunos lo ven como algo raro, pero este club es único, me gustaría que todos los clubes del Perú tuvieran esta estructura", señaló el 'Comandante'.

Espera volver

Salas se mostró emotivo y sorprendió al asegurar que "no es una adiós": "Tengo sentimientos encontrados en irme de aquí, no es un adiós, es un hasta pronto y ojalá volver a esta institución que no tengo dudas que va a crecer mucho más, para seguir siendo el mejor club del Perú y pronto uno de los mejores clubes de Sudamérica".

Finalmente, acerca de la posibilidad de llevarse a algún jugador 'celeste' al 'Cacique', el DT chileno tuvo una respuesta irónica: “Me encantaría llevarme a todos los jugadores de Sporting Cristal, pero no puedo”, indicó.

Cabe mencionar que Salas ha firmado un contrato por 2 años con Colo Colo tras la salida del DT Héctor Tapia, quien llegará a Cusco para dirigir a Real Garcilaso.

