Ya conocen la noticia en Chile. Mario Salas no seguirá más en Alianza Lima debido a que no consigue los resultados deseados por la directiva ‘grone’ y en Chile ya hicieron eco de la noticia del ‘Comandante’ tras su salida de Colo Colo antes de llegar al Perú. Uno de los titulares de la prensa mapocha fue que Mario Salas no asumen su despido de Alianza Lima.

El ‘Comandante’ llegó a Alianza Lima antes del reinicio de la Liga 1 y disputó 14 partidos de manera oficial en el torneo local y la Copa Libertadores, de esos número solo consiguió 2 triunfos (ante Carlos Stein y Llacuabamba), 6 triunfos y 6 empates, cifras que terminaron con su carrera en Perú.

Alianza Lima y una nueva derrota

El desplante de Mario Salas a Herán Lisi tras la derrota de Alianza Lima ante Cantolao