Mario Salas criticó medida de Comisión Antiviolencia

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, habló acerca de las sanciones que impuso la Comisión Antiviolencia de la ADFP como consecuencia de los hechos ocurridos durante el partido entre Alianza Lima y Cristal, los cuales dejaron 8 heridos.

"No puede ser que se le prohíba a la gente el ir a los estadios, sobre todo si hablamos de un espectáculo que es tan democrático. Yo no soy quién para enviarle mensaje alguno a los hinchas, menos aún a los hinchas de Sporting Cristal. Todos son personas adultas como para saber como comportarse y yo no soy nadie para decirles qué hacer o no hacer", aseguró el entrenador.

"No soy el más indicado para sugerir cosas en un plano en el que estoy más de espectador (Leyes antiviolencia), lo que sí puedo decir es que para que el fútbol peruano mejore en general es que las personas que deben poner las reglas, las pongan y ejecuten", agregó.

"Lo que nosotros tratamos es de mostrar un buen espectáculo, ese es nuestro rol, pero el espectáculo al final no es solo lo que aparece a la vista en la cancha, sino también lo que lo rodea. Nos gustaría que vuelvan las familias a los estadios,es una tarea de todos", puntualizó el DT chileno.

Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Municipal por la fecha 4 del Clausura y este duelo genera una gran expectativa puesto que ambos pelean los primeros lugares de la tabla. Acerca de su rival, Salas señaló lo siguiente: "Deportivo Municipal viene jugando bien, nosotros saldremos a tratar de lograr los puntos que en estos dos partidos recientes no logramos sumar. El partido que jugamos con ellos de visita fue complicado y sabemos que es un equipo bien trabajado".

